Non si fermano i furti ad Altavilla Irpina. Cittadini esasperati.

Ennesima notte tormentata per i cittadini di Altavilla Irpina. La comunità della Valle del Sabato è stata oggetto degli ennesimi tentativi di furto in abitazione, che vanno avanti da oltre due settimane. Sempre la stessa la modalità d’azione dei malviventi, che hanno preso di mira un’area periferica della comunità, caratterizzata dalla presenza di boschi e case isolate. Le intrusioni, infatti, avvengono nelle prime ore della notte, grazie alle vie di fuga offerte dai fitti noccioleti. Contanti e oro la refurtiva prediletta dai rapinatori, che hanno dimostrato di poter colpire più volte la medesima abitazione in un lasso di tempo ridotto. A poco sono sembrate valere, per ora, le iniziative intraprese da istituzioni e cittadini per contrastare il fenomeno. Esasperata la popolazione, che chiede maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio per porre fine alla lunga sequela di notti insonni.

(Andrea Squittieri)