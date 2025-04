Avellino: Pulizie di primavera a Parco Santo Spirito

Avellino – Il Parco Santo Spirito, il polmone verde della città di Avellino, ha recentemente visto un’importante e capillare azione di manutenzione che ha coinvolto diversi aspetti della sua fruibilità. Gli operai specializzati del Settore Verde Pubblico sono stati protagonisti di interventi mirati per riqualificare e mettere in sicurezza l’area, migliorando così l’esperienza di visita per tutti i cittadini.

Tra le attività realizzate, spiccano le potature delle piante e la piantumazione di nuovi alberi, che non solo rinnovano il parco dal punto di vista estetico, ma contribuiscono anche a garantire una maggiore sicurezza per i fruitori dell’area. Le operazioni di potatura, infatti, sono state realizzate con l’obiettivo di prevenire eventuali cadute di rami e di mantenere l’ambiente salubre.

Sono stati anche oggetto di intervento i sentieri interni del parco, che sono stati ripuliti e sistemati, permettendo una maggiore fruibilità e sicurezza durante le passeggiate. Non meno importante è stato il lavoro di messa in sicurezza dei camminamenti che costeggiano il torrente Fenestrelle, un’area particolarmente delicata, a cui sono stati dedicati interventi per evitare problemi legati all’usura o al rischio di frane.

Infine, sono stati effettuati lavori di riqualificazione nelle aree attrezzate con giostrine e giochi per i più piccoli. L’obiettivo è stato quello di rendere queste zone ancora più sicure e accoglienti, favorendo il gioco e la socializzazione dei bambini in un ambiente protetto.

Con questi interventi conclusi, il Parco Santo Spirito è ora pronto ad accogliere i cittadini in uno spazio verde rinnovato e più sicuro.