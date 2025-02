Papa Francesco ricoverato al Gemelli: condizioni critiche dopo una crisi respiratoria

Papa Francesco, 88 anni, è attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni critiche. Secondo fonti vaticane, il Pontefice ha subito una crisi respiratoria asmatica prolungata, che ha richiesto un immediato supporto con ossigenoterapia.

Durante gli accertamenti, i medici hanno riscontrato anche una piastrinopenia e un’anemia, rendendo necessarie trasfusioni di sangue. Sebbene il Santo Padre sia cosciente, le sue condizioni sono peggiorate rispetto ai giorni precedenti e manifesta dolori più intensi. La prognosi rimane riservata e il ricovero potrebbe prolungarsi per almeno un’altra settimana, mentre il team medico monitora attentamente la situazione.

A causa del peggioramento della sua salute, Papa Francesco non guiderà l’Angelus domenicale in Piazza San Pietro. Il testo del suo messaggio verrà comunque diffuso, affinché i fedeli possano unirsi in preghiera.

Nel frattempo, centinaia di persone si sono radunate nei pressi del Gemelli per esprimere solidarietà al Pontefice, in un clima di forte preoccupazione. Il cardinale Gualtiero Bassetti ha dichiarato: “Il Santo Padre è un uomo forte e reattivo, porterà la croce fino alla fine”.

Il Vaticano continua a seguire con apprensione l’evoluzione del quadro clinico, mentre tutto il mondo cattolico si stringe in preghiera per la salute del Papa.