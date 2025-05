Tragedia: neonata lanciata dal balcone dalla madre. Morta

Una tragedia sconvolgente ha scosso la comunità di Misterbianco, in provincia di Catania, dove una bambina di appena sette mesi ha perso la vita, presumibilmente lanciata dalla madre dal balcone della propria abitazione.

Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi. Secondo le prime ricostruzioni, la donna – una quarantenne del posto – avrebbe gettato la piccola nel vuoto per cause ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e il personale del 118, che ha immediatamente soccorso la neonata. Purtroppo, la bimba è deceduta prima di arrivare in ospedale.

Anche il padre della piccola, profondamente scosso per l’accaduto, ha avuto bisogno di assistenza medica. L’uomo avrebbe accusato un forte malore, reagendo con gesti di autolesionismo per la disperazione. È stato fermato e soccorso da un’altra ambulanza, che lo ha trasportato all’ospedale di Catania, dove è attualmente in cura.

La madre è stata presa in consegna dai carabinieri, che stanno cercando di far luce su quanto accaduto. Secondo fonti investigative, la donna soffriva da tempo di problemi legati alla depressione.

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per ricostruire con precisione i fatti e accertare eventuali responsabilità.

La vicenda ha lasciato sotto shock non solo i familiari, ma anche l’intera cittadinanza, attonita davanti a una tragedia così devastante.