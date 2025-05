Avella, convocato il Consiglio Comunale per il 15 maggio: in agenda bilancio, regolamenti e ampliamento sede scolastica

Il Presidente del Consiglio Comunale di Avella, Nicoletta Longonbardi, ha convocato il Consiglio in seduta ordinaria per il prossimo 15 maggio 2025 alle ore 18:00, con eventuale seconda convocazione fissata per il 16 maggio alla stessa ora*, presso la Sala Alvarez del Palazzo Ducale.

Tra i punti all’ordine del giorno spiccano questioni di rilievo per la comunità, a partire dall’*encomio solenne al Maresciallo dei Carabinieri Gianmarco Piccione*, fino a provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria.

La seduta prevede:

– Comunicazioni del Sindaco relative alla sostituzione di un assessore;

– L’approvazione dei verbali della precedente seduta;

– La ratifica del rendiconto dell’esercizio finanziario 2024;

– L’adozione del nuovo Regolamento sul Forum dei Giovani, in linea con le direttive europee e regionali per la partecipazione giovanile;

– Comunicazioni e aggiornamenti sulla *sostituzione delle commissioni consiliari*;

– L’esame e approvazione del regolamento per la concessione del Teatro Comunale Biancardi;

– Una variazione al bilancio di previsione triennale 2025/2027, secondo le normative vigenti;

– E infine l’approvazione dello schema di cessione bonaria per l’ampliamento della sede stradale dell’Istituto Superiore Nobile-Amundsen”.

Una seduta che si preannuncia densa di contenuti strategici per lo sviluppo della città, in un momento particolarmente delicato per la politica amministrativa locale.