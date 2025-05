Camposano in Azione: sicurezza stradale, referendum e politiche familiari al centro della riunione del direttivo

Ieri sera si è tenuta una proficua riunione del direttivo in cui sono stati affrontati temi importanti, un ulteriore passo avanti nel percorso che il gruppo sta facendo ormai da due anni e mezzo:

– si è discusso della sicurezza stradale messa a rischio quotidianamente nelle strade del paese, ponendo l’accento sulle questioni più eclatanti come le ridicole transenne nell’incrocio delle Cinquevie, i dispositivi di gomma laterali in via Provinciale e in via San Donato, gli irregolari dossi (in particolare il pericolosissimo dosso di fronte al cimitero evitato con manovre azzardate da centinaia di auto), le bizzarre strisce nel corso ed in via Rispoli (dove sono stati cancellati 10 posti auto) e gli ingombranti spartitraffico, tutte criticità su cui l’Amministrazione tace e che sono state conseguentemente segnalate da noi alle autorità sovracomunali;

– abbiamo commentato con soddisfazione la nota della Prefettura di Napoli al sindaco, che segnala il dissenso di tantissimi cittadini di Camposano al cambio di denominazione di via Provinciale con via Las Vegas, invitando l’Amministrazione a tenere presente la nostra petizione nella scelta se procedere o meno al cambio di nome;

– si è programmato un incontro in sede, nella prima settimana di giugno, per un confronto tra esperti ed esponenti politici sul referendum dell’8 e 9 giugno ed approfondire così i 5 quesiti su cui saranno chiamati ad esprimersi gli italiani;

– un altro incontro da remoto si terrà il 21 maggio con l’on. Elena Bonetti, già Ministra della Famiglia, per confrontarci con lei sulle nostre proposte programmatiche proprio sulle politiche sociali e familiari (asilo nido comunale, sostegno alla natalità, pari opportunità, come contestualizzare il Family Act etc.);

– è stato affrontato nuovamente il problema di via Boscofangone, in particolare sulle prossime iniziative per arrivare ad una soluzione, ipotizzando solleciti ad Interporto e Città metropolitana;

– infine si è iniziato ad affrontare un tema molto delicato, che va approfondito, riguardo alle mancate assegnazioni da parte del Comune di Camposano degli alloggi pubblici inabitati, ai cittadini che sono nella graduatoria stilata da Acer.

Camposano in Azione continuerà ad essere sentinella democratica, unica alternativa credibile a questa situazione deprimente.