Tragedia in gita scolastica, bus con a bordo una scolaresca di scuola elementare si è schiantato contro un mezzo pesante. Muore maestra e 30 bimbi feriti

Una giornata che doveva essere di festa e scoperta si è trasformata in una tragedia. Intorno alle 16:30 di oggi, uno scuolabus con a bordo una scolaresca di scuola elementare in gita si è schiantato contro un mezzo pesante lungo la Pedemontana, nel tratto in galleria sotto la frazione di Manera, nel territorio comunale di Lomazzo (CO).

A bordo del pullman viaggiavano 27 bambini, due maestre e l’autista, tutti provenienti da una scuola primaria di Azzate, in provincia di Varese. Nell’impatto ha perso la vita una delle due insegnanti, 43 anni, residente a Sesto Calende. La donna, arrivata da poco nella scuola, era seduta sul sedile anteriore accanto all’autista. Rimasta incastrata tra le lamiere, è stata estratta dai vigili del fuoco ma per lei non c’è stato nulla da fare.

L’autista, 60 anni, è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese, mentre altri due bambini, feriti ma non in pericolo di vita, sono stati ricoverati anch’essi in codice giallo: uno al Sant’Anna di Como, l’altro al San Gerardo di Monza tramite eliambulanza.

L’incidente ha richiesto un massiccio intervento di emergenza, con l’autostrada chiusa al traffico per diverse ore e uscita obbligatoria a Lazzate, in direzione dell’A8. Sul posto sono giunti:

Squadre dei Vigili del Fuoco da Como, Busto Arsizio, Lomazzo e Monza

Due automediche

Due autoinfermieristiche

Otto ambulanze

Tre furgoni AREU per il supporto logistico

I soccorsi sono stati coordinati con la massima tempestività, ma l’impatto, le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento, ha avuto conseguenze gravissime, lasciando attonita un’intera comunità.

Il lutto per la scomparsa della giovane maestra ha scosso non solo la scuola di Azzate, ma l’intera provincia di Varese. Una docente appassionata, stimata, entrata da poco nel corpo insegnante e subito benvoluta da colleghi e alunni. La sua morte ha lasciato sgomento anche tra i soccorritori, profondamente colpiti dalla drammaticità dell’intervento.

Le autorità stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, per capire se si sia trattato di un errore umano, di un guasto tecnico o di altre concause.