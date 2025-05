Acerra, il Consiglio Comunale discute le mozioni del M5S per il riconoscimento della Palestina e contro il riarmo europeo

Nella seduta di domani del Consiglio Comunale di Acerra, saranno discusse in prima convocazione due mozioni presentate dal MoVimento 5 Stelle il 14 aprile scorso: una per il riconoscimento dello Stato di Palestina e l’altra contro il piano di riarmo europeo.

Si tratta di due atti che, pur nella loro valenza simbolica, assumono un significato politico e civile di grande rilevanza. Le mozioni rappresentano una presa di posizione chiara e inequivocabile: dalla parte della pace, della giustizia, della vita umana. Un gesto concreto a sostegno del popolo palestinese, vittima di una tragedia umanitaria senza precedenti.

“La situazione nella Striscia di Gaza è drammatica – dichiarano i rappresentanti del M5S Acerra – un’intera popolazione privata di beni essenziali come cibo, acqua, cure mediche e prospettive di futuro. Le politiche del governo israeliano, che hanno di fatto interrotto ogni possibilità di sopravvivenza per milioni di persone, costituiscono un crimine contro la morale e contro l’umanità”.

Il MoVimento 5 Stelle Acerra sottolinea con orgoglio l’impegno della parlamentare Carmela Auriemma, recatasi nei mesi scorsi al valico di Rafah per constatare di persona le condizioni della popolazione civile palestinese. Un impegno istituzionale e umano che conferma la coerenza dell’azione politica del Movimento anche a livello locale.

Grande soddisfazione è stata espressa per la decisione della restante minoranza consiliare di depositare, nella giornata odierna, due ordini del giorno dal contenuto analogo. “È un segnale di maturità politica e consapevolezza – affermano dal M5S – che auspichiamo possa tradursi in un voto unanime del Consiglio Comunale. La pace non può essere una bandiera di parte: è un bene collettivo, universale. La vita umana deve venire prima di qualsiasi alleanza geopolitica, di ogni profitto legato all’industria bellica, di ogni silenzio complice”.

Domani, il Consiglio Comunale di Acerra non discuterà solo due mozioni, ma affronterà una questione di principio: scegliere se stare dalla parte della guerra o dalla parte della pace, se continuare ad alimentare la spirale della violenza o dare voce alla speranza di un mondo diverso, più giusto, più umano.

“Come sempre – conclude il MoVimento 5 Stelle – noi ci saremo. Dalla parte giusta.”