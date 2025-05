Sanremo resta in Rai: nessun’altra emittente presenta offerte per il Festival fino al 2028

Il Festival di Sanremo continuerà ad essere trasmesso dalla Rai almeno fino al 2028. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per l’organizzazione delle edizioni 2026, 2027 e 2028, la Rai è risultata l’unica emittente a presentare un’offerta, mentre Mediaset e Discovery hanno scelto di non partecipare al bando.

Questa decisione conferma il legame storico tra il Festival e il servizio pubblico, che lo ha trasmesso fin dalla sua prima edizione nel 1951. La Rai continuerà quindi a garantire la diffusione dell’evento attraverso Rai 1, RaiPlay e Rai Radio 2, mantenendo viva una tradizione che rappresenta un pilastro della cultura musicale italiana.

La 75ª edizione del Festival, svoltasi dal 11 al 15 febbraio 2025, ha visto la vittoria di Olly con la canzone “Balorda nostalgia”. Tuttavia, l’artista ha rinunciato a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, lasciando il posto al secondo classificato Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”.

Con la conferma della Rai come unica emittente per le prossime edizioni, il Festival di Sanremo si prepara a continuare la sua lunga storia di successi e innovazioni nel panorama musicale italiano.