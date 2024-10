SOLOFRA (AV) – I CARABINIERI FORESTALI SEQUESTRANO UNA CONCERIA.

I Carabinieri Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con la locale Stazione territoriale, denunciavano in stato di libertà un imprenditore 40enne del posto per assenza dell’Autorizzazione Unica Ambientale.

In particolare, i militari dell’Arma, accertavano che una conceria sita nel comune di Solofra esercitava l’attività conciaria scaricando nella rete fognaria i reflui prodotti dal ciclo di lavorazione, in assenza di autorizzazione.

Inoltre, dalla documentazione prodotta dall’amministratore dell’opificio, risultava che l’azienda emetteva in atmosfera senza la prevista autorizzazione.

Pertanto, i Carabinieri procedevano al sequestro penale dell’azienda.

L’attività rientra nella campagna controlli disposta dal Comando Regione Carabinieri Forestale Campania, per il contrasto all’inquinamento del Fiume Sarno.