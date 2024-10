Avella. Lettera ad un concittadino che non ama la Natura

Baiano 7 ottobre 2024

Caro amico, di cui non conosco il nome né l’identità, sento il dovere di rivolgerti queste brevissime considerazioni, che spero comprenderai.

Venerdì scorso mio nipote, con sua mamma e la sorellina,oltre il cane, sono andati nel vallone delle Fontanelle (Avella) e arrivati ad “Acqua pendente” hanno visto ben 2 vecchi aspirapolveri, di un marchio notissimo, abbandonati sul prato ancora verde brillante, in uno scenario di agreste sospensione del nostro tempo frenetico, con un verde smagliante e rocce svettanti tranquille e amicali. Come ti è venuto in mente di deturpare una simile bellezza naturale? Eppure sei arrivato in macchina sin lassù, ed hai scaricato i tuoi rifiuti, che non si sarebbero mai scomposti nelriciclo naturale ambientale. Forse non sai che ti bastava arrivare, in auto comodamente, ad Avella, nella zona industriale, e scaricare i tuoi rifiuti presso il centro raccolta ingombranti (isola ecologica), gratuitamente. Inoltre nel baianese, ma sicuramente anche nel tuo comune, esiste un servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti, funzionante a prenotazione.

Per concludere la storia ti dico che, di fronte allo stupore di un bambino per questo atto inconcepibile, i tuoi 2 aspirapolvere sono stati caricati di nuovo in auto e portati a casa mia, dove sono in attesa del servizio di smaltimento comunale, già contattato.

La bellezza dei nostri territori deve essere tutelata da tutti noi, anche con piccoli sacrifici.

Saluti, Silvana Acierno