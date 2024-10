Forino (Av): Lutto nella cittadina irpina per la dipartita di Padre Leone Russo

Vola in cielo un pezzo importante della storia ecclesiastica della Città di Forino , Padre Leone Russo. Nato a Forino (AV), diocesi di Avellino, il 21 aprile 1935, da Giovanni e Rosa Riccardi, padre Leone della Sacra Famiglia (al secolo Giùseppe Russo) entra giovanissimo tra i passionisti nella scuola apostolica di Calvi Risorta. Dopo l’anno di noviziato emette la professione dei consigli evangelici il 4 ottobre 1953 a Falvaterra. A conclusione dei studi filosofici e teologici viene ordinato sacerdote il 18 marzo 1961 a Napoli. Da subito impegnato nelle missioni e nei vari uffici, nel 1974 viene eletto consultore all’apostolato nella curia provinciale Dol guidata dal provinciale padre Armando Ciciarelli. Nel 1976 subentra nell’ufficio di superiore provinciale in seguito alle dimissioni, per motivi di salute, del padre Armando. Conclusa la breve l’esperienza di governo si impegna nella pastorale della parrocchia, concentrando il suo servizio nella sua città natia Forino. Negli anni della maturità è stato più volte superiore locale tra cui la sua amata Airola, dove visse anni di grande impegno apostolico e missionario. Nell’ anno 2003 decise per sua volontà di lasciare Forino per andare missionario nella Terra di Santa Cruz Stato del Minas Gerais del Brasile dove però venne ” aggredito” da un brutto male affrontato con coraggio e fede continuando la sua missione accanto al vescovo monsignor Mauro Bastos, morto in un misterioso incidente stradale nel 2006. In questi lunghi 20 anni Padre Leone ha operato in Brasile in modo esemplare, soprattutto vicino ai poveri e bisognosi della novella diocesi di Janauba.

Persona di integerrima moralità, serio, forte e di grande spirito sacerdotale, missionario e passionista, padre Leone lascia in eredità un grande esempio di donazione a Dio, alla Chiesa, alla Congregazione della Passione di Gesù Cristo ed a tutti coloro che hanno avuto l’ onore di averlo conosciuto ed incontrato. Daniele Biondi