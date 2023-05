Questa notte è stato perpetrato un furto in un bar tabacchi di Roccabascerana.

I ladri, dopo aver praticato un foro in una parete esterna, si sono introdotti nell’esercizio commerciale e rubato stecche di sigarette, biglietti “Gratta e vinci” e denaro contante.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino.

Indagini in corso.