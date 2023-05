DE MATTEIS AGROALIMENTARE: L’azienda Irpina leader nel mondo nella produzione di pasta secca con grano e grano duro di esclusiva produzione italiana.

Viaggio nel Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria 2023

di Saverio Bellofatto

Un percorso industriale iniziato 30 anni fa. Nata nel 1993 a Flumeri (AV), ad opera delle famiglie De Matteis e Grillo, De Matteis Agroalimentare SpA è oggi uno dei principali player nel mercato della pasta secca in Italia e nel mondo.

Cresciuta grazie alla determinazione della compianta Maria Gabriella De Matteis, imprenditrice dalle spiccate qualità professionali e umane, del fratello Marco e del capitano d’industria nonché Cavaliere del Lavoro , il presidente Armando Enzo De Matteis. L’azienda che ha sede nell’area industriale Valle Ufita a Flumeri e un altro stabilimento a Giano (Pg), vanta un know kow ineccepibile e dà lavoro a decine e decine di giovani irpini. Il marchio è garanzia di qualità alimentare e ha varcato in pochissimo tempo i confini provinciali e nazionali grazie a un lavoro di squadra senza eguali.

La pasta che produce è l’espressione di un sistema produttivo integrato tra industria e agricoltura che si fonda su princìpi comuni e valori condivisi, tesi a garantire lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’equilibrio tra uomo e ambiente. Pasta Armandoè il marchio dell’azienda che distingue la sua pasta di alta qualità, prodotta con il solo grano 100% Italiano della filiera Armando, commercializzata in Italia e in oltre 10 Paesi esteri e certificata “Metodo Zero residui di Pesticidi e Glifosato”. Nata nel 2010 sempre su intuizione del Presidente Armando Enzo De Matteis, la Filiera Armando rappresenta una realtà ancora oggi unica nel panorama italiano perché prevede la firma di un accordo diretto con ogni agricoltore che ne fa parte, che include un rigoroso disciplinare di coltivazione fatto di pratiche agronomiche virtuose per il territorio. L’azienda persegue attivamente la sostenibilità ambientale delle proprie attività anche in altri modi, come l’investimento in un impianto cogenerativo realizzato nel 2013 presso lo stabilimento di Flumeri in grado di coprire oltre l’80% del fabbisogno energetico aziendale; la scelta di privilegiare la materia prima italiana riducendone l’importazione dall’estero; la riduzione dell’impiego di materie plastiche nel packaging e oggi Pasta Armando è confezionata in materiale totalmente riciclabile nella carta.

Il brand, la cui promozione è stata affidata allo Chef Alessandro Borghese è diventato in pochi anni sinonimo dell’alta qualità italiana nel mondo. Ma Armando De Matteis oltre ad essere un grande imprenditore è presente nelle tante realtà dell’associazionismo culturale e solidale dell’irpini. Ha ricevuto il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura & Imprenditoria 2023 “ Eccellenze Imprenditoriali della Campania nel Mondo”.