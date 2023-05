BAIANO. Medicina d‘emergenza, all’Incontro martedì Focus di Aniello Picciocchi

​Un impegno professionale che viene svolgendo da lungo corso di anni, nel Servizio sanitario pubblico per l’osservanza e l’applicazione dei protocolli della Medicina d’emergenza territoriale nell’ambito dell’ Asl – Avellino. Una presenza di proficua disponibilità d’ascolto e di rapporto che, allo stato attuale, si colloca nella sfera delle competenze e prestazioni dell’articolazione Distrettuale, a cui afferiscono i Comuni del Vallo di Lauro e del Baianese. Un cospicuo ventaglio di esperienze umane e professionali,che il dottor Aniello Picciocchi tratteggerà nel Focus per il ciclo della conoscenza, in agenda martedì – 30 maggio, alle ore 18,00– nei locali del Circolo sociale L’ Incontro, in via Luigi Napolitano.

​Un utile e importante approccio di Alfabetizzazione per l’educazione alla salute, quello che sarà sviluppato dal dottor Picciocchi, nel puntualizzare gli ambiti di intervento specifici della Medicina d’ emergenza. E si tratta di modalità di informazione e conoscenza dovute e necessarie, che non sempre sono osservate e praticate in forma compiuta, come attestano i frequenti episodi di intolleranza che si registrano verso il personale medico e sanitario dei pubblici presidi ospedalieri.

Il Focus di martedì coincide con la dichiarazione ufficiale dell’ Organizzazione sanitaria mondiale cheha sancito il superamento dello stato di emergenza della pandemia del Covid–19. E per se stesso costituisce il dato della doverosa riflessione sul ruolo che svolge il Servizio sanitario pubblico, il cui potenziamento ed efficienza operativa sono di primaria rilevanza. La stessa capillarità d’attuazione delle campagne vaccinali sui territori, volendo restare in ambito coronavirus, ne rappresenta la conferma.