Recuperati a Napoli materiali rubati da RFI: deferito un uomo per ricettazione

Nell’ambito dell’azione di contrasto ai fenomeni di furto di materiale ferroviario, il Compartimento Polfer per la Campania ha portato a termine una intensa attività info-investigativa iniziata lo scorso 29 dicembre, allorché veniva perpetrato un furto in danno di Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) all’interno dei locali della Sottostazione elettrica dello scalo ferroviario di Empoli.

Nello specifico, durante la notte del 29 dicembre, ignoti hanno due furgoni con all’interno materiali, attrezzature e bobine di rame per un ammontare complessivo di circa 60.000 euro.

I mezzi in questione sono stati rinvenuti da personale del Commissariato P.S. di Napoli “Poggioreale”, nella stessa mattinata nella città di Napoli, rispettivamente, uno in corso Malta e l’altro in via Giuliano da Maiano.

All’atto del ritrovamento dei veicoli, tuttavia, le attrezzature e i materiali rubati non sono stati ritrovati ma, in virtù di successivi approfondimenti investigativi, condotti in collaborazione con personale del Compartimento Polfer per la Toscana, gli investigatori della Polfer di Napoli hanno individuato le attrezzature trafugate in una area di sosta nei pressi di via del Macello, dove insiste un campo nomadi; nella circostanza è stato deferito all’A.G. la persona che li possedeva per il reato di ricettazione.