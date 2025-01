Inaugurazione della Scuola di Educazione Politica: un evento di grande rilievo

Il prossimo sabato, 15 febbraio, alle ore 9:30, si terrà l’inaugurazione ufficiale della Scuola di Educazione Politica presso San Pietro a Cesarano, Mugnano del Cardinale (AV).

L’evento, promosso da IRES – Centro di Ricerca, il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e l’Accademia Politica, vedrà la partecipazione di illustri ospiti che daranno vita a un importante momento di formazione e riflessione.

La giornata si aprirà con una Lectio Magistralis tenuta dal professor Luciano Violante, già Presidente della Camera dei Deputati. A seguire, una lezione del professor Vittorio Amato, docente presso l’Università Federico II di Napoli.

L’iniziativa si pone come obiettivo quello di offrire strumenti di analisi e competenze indispensabili per comprendere e agire all’interno del panorama politico attuale, avvicinando i cittadini ai temi della partecipazione democratica e della governance.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email: accademiapolitica25@libero.it.

Un evento da non perdere per chi desidera approfondire il proprio impegno civico e politico in modo consapevole e informato.