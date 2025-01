Forino (Av): Sabato 11 Gennaio inaugurazione del Circolo LaAV Forino. Soddisfazione per la Coordinatrice Rosalia Spolverino ” Prima Tappa di altre più importanti”.

Sabato 11 Gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Forino, ci sarà la presentazione del Circolo LaAV Forino, letture ad Alta Voce Primo in Irpinia e Sesto in Campania. Un momento davvero importante per la cittadina dei Sette Colli che grazie all’ instancabile opera della Dottoressa Rosalia Spolverino ha visto nascere questo speciale progetto il 20 Dicembre 2024 ed ora ufficialmente vedrà presentarlo. Un evento di tutto rispetto a cui parteciperanno la Vice Sindaco Laura Giardino per i saluti comunali, gli ospiti la Professoressa Maria Consiglia Alvino autrice del romanzo “A Volte la Neve” , Aurelia Salzano autrice di poesie in vernacolo. Il tutto introdotto e moderato dal poliedrica dottoressa Spolverino Coordinatrice del Circolo LaAV Forino. Certa la presenza di diverse autorità, politiche, scolastiche, comunali ed ovviamente di tanti ragazzi e bambini di Forino e territori limitrofi. Soddisfazione per la Spolverino la quale come ha ben tenuto a riferire: “Questa sarà la Prima Tappa di altre ancora più prestigiose ed entusiasmanti per la Città di Forino e per l’ intera Irpinia”. Ad Majora. Daniele Biondi