Primo maggio da incubo sul Raccordo Avellino-Salerno: maxi tamponamento a Fisciano

Traffico in tilt questa mattina sul Raccordo Autostradale Avellino-Salerno, in una giornata già critica per via degli spostamenti dei vacanzieri del primo maggio e dei numerosi cantieri con restringimenti di carreggiata. A peggiorare ulteriormente la situazione è stato un maxi tamponamento avvenuto all’altezza del comune di Fisciano, in un tratto dove la circolazione è regolata su una sola corsia a causa dei lavori in corso.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte almeno quattro auto, a bordo delle quali viaggiavano anche famiglie con bambini. L’impatto ha causato lunghe code e rallentamenti, complicando ulteriormente la viabilità in direzione Salerno.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Avellino e diverse ambulanze del 118. Dieci le persone soccorse, alcune delle quali trasportate in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, nessuno dei feriti versa in gravi condizioni.