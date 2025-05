“La dignità non si spegne: Avellino esce tra gli applausi, Brindisi fa il colpo grosso”

La corsa dell’Avellino Basket si interrompe al primo turno dei play-in. Al PalaDelMauro passa la Valtur Brindisi con il punteggio finale di 67-82. Un match sempre in controllo per la formazione di coach Bucchi, guidata dai 25 punti di un dominante Vildera. Ai biancoverdi non basta una reazione orgogliosa nel quarto periodo per allungare la propria stagione.

È una sconfitta amara quella maturata dagli uomini di coach Alessandro Crotti, arrivata al termine di una gara in salita sin dalla palla a due. Dopo appena due minuti, un gioco da tre punti di Odgen porta Brindisi avanti 0-7. Nikolic rompe il digiuno irpino con i primi due punti biancoverdi, ma il primo quarto si chiude sul 16-25, con i pugliesi padroni del pitturato e più efficaci nella metà campo offensiva.

Nel secondo periodo Avellino prova a rientrare, sospinta da Lewis e Mussini. I padroni di casa riducono lo svantaggio fino al -8 (32-40), ma la tripla di Calzavara sul finire del tempo ristabilisce il +9 Brindisi all’intervallo lungo (35-44).

Al rientro dagli spogliatoi è Brown a suonare la carica per gli ospiti, con cinque punti consecutivi che ristabiliscono la doppia cifra di vantaggio. La reazione avellinese arriva con Verazzo e una tripla di Mussini, ma la squadra ospite riesce sempre a contenere i tentativi biancoverdi, chiudendo il terzo periodo avanti 51-59.

Il quarto finale si apre con tre grandi difese dell’Avellino, che arriva a -6 e accende l’entusiasmo del pubblico di casa. Ma è qui che Brindisi mostra tutto il suo cinismo: prima Vildera dalla media, poi il solito Odgen con un gioco da tre punti, infine Radonjic con la tripla che spegne le speranze locali e costringe Crotti al timeout sul 56-69. L’ultimo tentativo irpino non produce effetti e Brindisi scappa via fino al +17 finale.

Al termine del match, le parole di coach Crotti riassumono bene il clima nello spogliatoio biancoverde: “È stata una bella stagione con il rammarico dell’epilogo, ma abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere senza risparmiare una goccia di sudore. Ci dispiace, ma siamo contenti della stagione”.

Tabellino – Parziali: 16-25, 35-44, 51-59, 67-82

Avellino Basket: Lewis 11, Jurkatamm 5, Mussini 14, Lenti 2, Codeluppi, Earlington 14, Maglietti 9, Verazzo 8, Nikolic 4, Perfigli.

All.: Alessandro Crotti

Valtur Brindisi: Jahier, Brown 11, Laquintana 2, Arletti 6, Del Cadia 2, Vildera 25, Fantoma, Odgen 18, Calzavara 13, Radonjic 5.

All.: Piero Bucchi

Arbitri: Marco Vita, Claudio Berlangieri, Michele Centonza