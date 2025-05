Avellino, uomo cade in una zona boscata a Collina Liquorini: intervento dei Vigili del Fuoco

Alle ore 20:30 circa di oggi, primo maggio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in località Collina Liquorini per un soccorso a persona. L’intervento, segnalato da alcuni passanti, si è reso necessario a seguito della caduta di un uomo di circa sessant’anni, residente in contrada San Tommaso, in una zona boscata e impervia.

L’uomo, impossibilitato a rialzarsi autonomamente a causa della natura del terreno e delle condizioni fisiche, è stato raggiunto dai Vigili del Fuoco, che hanno dovuto tagliare parte della fitta vegetazione per arrivare fino a lui. Una volta messo in sicurezza, il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto.

Fortunatamente, l’uomo ha riportato solo lievi escoriazioni causate da rovi e altre piante pungenti presenti lungo il percorso.

Presenti anche i Carabinieri di Avellino per i rilievi del caso e per garantire il coordinamento delle operazioni di soccorso.