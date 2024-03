Operazione dei Carabinieri di Avellino: Arrestato 50enne per Estorsione e Maltrattamenti in Famiglia

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno recentemente eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 50 anni di San Martino Valle Caudina. Questo provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica locale, che ha coordinato le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina.

Il 50enne è ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, dei reati di estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia. L’attività investigativa dei militari dell’Arma ha permesso di ricostruire un quadro indiziario caratterizzato da violenze, ingiurie e minacce di morte rivolte alla sua anziana madre al fine di costringerla a elargire somme di denaro, alterando così le sue abitudini di vita.

L’arresto di questo individuo rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la violenza domestica e l’estorsione, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini, in particolare delle persone più vulnerabili come le vittime di maltrattamenti in famiglia.

L’operazione condotta dai Carabinieri di Avellino sottolinea l’importanza del lavoro di squadra tra le autorità giudiziarie e le forze dell’ordine nel contrastare i reati e nell’assicurare che coloro che commettono atti criminali siano portati davanti alla giustizia.