NON E’ PIU’. Avella, lutto per la scomparsa di Michelina Foresta

La comunità di Avella piange la scomparsa della signora Michelina Foresta, vedova di Giuseppe Barba, venuta a mancare all’età di 92 anni.

La triste notizia ha profondamente colpito familiari, amici e conoscenti che in queste ore stanno manifestando vicinanza e affetto alla famiglia Foresta-Barba.

A darne il doloroso annuncio sono i figli Gaetano, Antonia e Francesco, il genero Stefano Gentile, le nuore Rosanna Carrano e Antonietta Napolitano, la cognata Pasqualina Barba, i nipoti e tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno domani, 31 maggio 2026, alle ore 8:30. Il corteo funebre partirà dall’abitazione dell’estinta in via Filippo Vittoria 24 per raggiungere la Chiesa di San Pietro in Avella, dove sarà celebrato il rito religioso. Al termine della funzione la famiglia saluterà i presenti in chiesa.

In segno di rispetto e secondo le volontà della famiglia, si dispensa dai fiori.

Alla famiglia Foresta-Barba giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità avellana in questo momento di dolore.