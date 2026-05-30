Napoli- “Adesso una nuova generazione”, giovani a confronto sulle sfide della Campania.

Si è svolta a Napoli, presso l’Hotel Ramada, l’iniziativa “Adesso una nuova generazione”, promossa dal consigliere regionale Davide D’Errico, incentrata sul ruolo dei giovani nei processi decisionali e nelle politiche regionali. L’incontro ha riunito amministratori, professionisti, rappresentanti del mondo associativo e della società civile, oltre a numerosi giovani provenienti da diverse realtà della Campania.

Al centro del dibattito temi come partecipazione, opportunità, sviluppo del Mezzogiorno e contrasto all’emigrazione giovanile. Nel corso della giornata sono state raccolte proposte e contributi dei partecipanti, con l’obiettivo di favorire un maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita pubblica e istituzionale.

Durante l’evento è stata inoltre presentata la proposta di legge “Spazio ai giovani”, finalizzata a rafforzare gli strumenti di partecipazione giovanile. “Voglio che siano i giovani a scrivere le leggi della Regione Campania”, ha dichiarato D’Errico, sottolineando la necessità di costruire percorsi condivisi partendo dall’ascolto dei territori.

L’iniziativa si inserisce nel confronto in corso sulle politiche giovanili regionali e sulle strategie per creare nuove opportunità di crescita e protagonismo per le giovani generazioni. (Andrea Squittieri)