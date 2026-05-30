Festa speciale in casa Conte: il piccolo Rocco compie 4 anni, i genitori celebrano anche il secondo anniversario di matrimonio

Una giornata ricca di emozioni e significati speciali per la famiglia Conte. Oggi il piccolo Rocco Conte spegne quattro candeline, festeggiando il suo compleanno circondato dall’affetto di parenti e amici.
Rocco è il figlio del noto cantante avellano Felice Conte, da anni trasferitosi ad Avellino, molto conosciuto e apprezzato nel panorama musicale locale.
La ricorrenza assume un valore ancora più speciale perché coincide anche con il secondo anniversario di matrimonio dei coniugi Conte, che celebrano così una doppia festa all’insegna dell’amore, della famiglia e della serenità.
Un momento importante per tutta la famiglia, vissuto con gioia e gratitudine, tra auguri, sorrisi e l’abbraccio delle persone più care. Al piccolo Rocco gli auguri per un futuro pieno di felicità, mentre ai coniugi Conte vanno le congratulazioni per il loro percorso di vita insieme.