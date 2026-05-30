Mugnano del Cardinale guarda al futuro: le opere di Via Pucciano cambiano il volto del paese

MUGNANO DEL CARDINALE – Un paese che cresce, si rinnova e investe concretamente sul proprio futuro. È questo il quadro che emerge dai numerosi interventi infrastrutturali in corso sul territorio comunale, a partire dalle opere di Via Pucciano, destinate a rappresentare un punto di svolta per lo sviluppo urbanistico di Mugnano del Cardinale.

A sottolineare la portata strategica di questi interventi è il sindaco dott. Alessandro Napolitano, che evidenzia con convinzione il valore delle opere in corso.

“Le opere di Via Pucciano rappresentano un investimento di grande prospettiva. Stanno già producendo effetti concreti, conferendo pregio e valore ai terreni circostanti e contribuendo in maniera significativa alla riqualificazione dell’intera area.”

Il primo cittadino ha poi posto l’attenzione sull’insieme delle grandi opere che stanno interessando il territorio comunale.

“Stiamo vivendo una fase amministrativa di straordinaria importanza. Il nuovo asilo nido sarà una struttura moderna e funzionale al servizio delle famiglie, mentre la nuova scuola, realizzata secondo i più avanzati standard tecnologici e strutturali, è destinata a diventare il vero fiore all’occhiello del Comune di Mugnano del Cardinale.”

Parole che raccontano una visione chiara e ambiziosa per il futuro del paese.

“Il nostro obiettivo è costruire una Mugnano sempre più moderna, efficiente e attrattiva. Investire oggi nelle infrastrutture significa creare valore duraturo, migliorare la qualità della vita dei cittadini e consegnare alle future generazioni un paese all’altezza delle sfide del domani.”

Le opere di Via Pucciano, insieme ai nuovi poli scolastici e ai servizi in fase di realizzazione, rappresentano il segno concreto di una trasformazione destinata a ridisegnare il volto di Mugnano del Cardinale.

Un percorso di crescita che guarda lontano e che punta a fare del paese un modello di sviluppo e innovazione per l’intero territorio.