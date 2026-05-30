Casoria, restano bloccate nell’ascensore dell’Asl due donne e un bambino, salvate dai manutentori presenti sul posto.

Momenti di paura nella mattinata di venerdì 29 maggio presso l’Asl Napoli 2 Nord di Casoria, distretto 43, dove una donna con disabilità, una madre e il suo bambino sono rimasti bloccati all’interno di un ascensore della struttura sanitaria. A denunciare l’accaduto al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e a Salvatore Iavarone, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Casoria, è stata la figlia della donna con disabilità, che ha inviato anche alcuni video girati durante i momenti di apprensione vissuti dai passeggeri rimasti intrappolati nell’impianto. Secondo quanto raccontato, nonostante siano stati allertati i Vigili del Fuoco, le persone bloccate sono state tratte in salvo dai manutentori che in quel momento si trovavano già nella struttura per effettuare alcuni interventi tecnici. Un particolare che, secondo la segnalazione ricevuta, non sarebbe casuale. La cittadina riferisce infatti che un episodio analogo si sarebbe verificato già il giorno precedente e che, probabilmente, proprio per questo motivo i tecnici erano presenti sul posto per verificare il corretto funzionamento degli impianti.