Festa della Repubblica ad Avella: aperti Castello, Anfiteatro e Museo Archeologico

AVELLA – Una giornata all’insegna della cultura, della storia e della valorizzazione del patrimonio locale. In occasione della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno, il Comune di Avella invita cittadini e visitatori a scoprire le bellezze storiche e archeologiche del territorio attraverso l’apertura straordinaria di alcuni dei siti più rappresentativi della città.

Saranno aperti al pubblico il suggestivo Castello di Avella e l’antico Anfiteatro Romano di Avella, visitabili dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Per partecipare alle visite e acquistare i ticket è possibile consultare il sito ufficiale:

Visit Avella

A rendere ancora più ricca la giornata sarà anche l’apertura del Museo Immersivo Archeologico di Avella – sezione archeologica, curata dal Ministero della Cultura, che sarà visitabile gratuitamente dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 22:00.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare il patrimonio culturale di Avella e promuovere la conoscenza della sua storia millenaria, tra testimonianze archeologiche, monumenti medievali e paesaggi di grande fascino.

Un invito rivolto a famiglie, turisti e appassionati di storia a vivere il 2 giugno tra cultura, identità e scoperta del territorio.