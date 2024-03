SPERONE. Salvatore Alaia: Un Sostenitore dei Lavoratori O.T.D. Che Trasforma Parole in Fatti

Nell’ambito della tutela ambientale e della valorizzazione delle risorse naturali, Salvatore Alaia si distingue per il suo impegno concreto a fianco degli operai idraulico-forestali a tempo determinato (O.T.D.). L’ex Sindaco di Sperone, il Dott. Salvatore Alaia, ha sempre sostenuto con entusiasmo e determinazione questi lavoratori per la dedizione e l’impegno dimostrati nella realizzazione di opere volte alla salvaguardia delle bellezze naturali del territorio.

Uno dei progetti più significativi su cui Alaia ha voluto testimoniare la sua stima è la Fontana di Sperone, che dopo gli interventi degli O.T.D. sembra rinata. Questo è solo uno degli esempi tangibili dell’operosità di questi lavoratori, coordinati dal Capo operaio Felice Palladoro, nel rendere vivibili i vari luoghi di montagna e preservarne la bellezza naturale.

In un contesto in cui le parole spesso si disperdono nel vento, l’azione di Salvatore Alaia e la sua fiducia negli O.T.D. dimostrano che sono i fatti concreti a fare la differenza. La loro dedizione e professionalità sono un esempio tangibile di come il lavoro duro e l’impegno possano trasformare la realtà, rendendo il territorio non solo più bello, ma anche più sicuro e sostenibile per le generazioni future.