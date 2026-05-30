Tragico incidente a Montella: muore un’80enne di Montemarano

Intorno alle ore 10:00 di oggi, sabato 30 maggio, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino è intervenuta nel comune di Montella, all’altezza del supermercato Eté, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta dalla Centrale Operativa del 118 per un grave incidente stradale.

La Sala Operativa della sede centrale di Via Zigarelli ha inviato sul posto una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Montella. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Montella e due ambulanze del 118, provenienti rispettivamente da Montella e Caposele.

Per cause in corso di accertamento, due autovetture sono rimaste coinvolte in un probabile scontro frontale. A bordo di una delle vetture vi era il solo conducente, mentre sull’altra viaggiava una coppia di coniugi.

Giunti sul luogo dell’incidente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre gli occupanti dai veicoli, affidandoli alle cure del personale sanitario del 118. Successivamente sono state eseguite le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’intera area interessata dal sinistro.

I feriti sono stati trasportati presso i presidi ospedalieri per le cure del caso: uno all’Ospedale Moscati di Avellino e l’altro presso l’ospedale di Ariano Irpino. Purtroppo, la donna che viaggiava a bordo della seconda autovettura, un’80enne residente a Montemarano, è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno provveduto ai rilievi del sinistro e agli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.