Mugnano del Cardinale celebra la sua identità culturale: arte, fede e tradizione protagoniste il 6 giugno

MUGNANO DEL CARDINALE – Un appuntamento di grande spessore culturale e simbolico attende la comunità di Mugnano del Cardinale. Sabato 6 giugno, presso l’Aula Consiliare del Comune, si terrà il seminario e la mostra d’arte “Mugnano, terra di arte e di fede: pittura, scultura e ceramica”, un’iniziativa promossa dall’APS Maria Santissima delle Grazie, con il patrocinio del Comune di Mugnano del Cardinale.

L’evento, in programma dalle ore 15.30 alle 19.30, rappresenta un’importante occasione di riflessione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e spirituale del territorio, ponendo al centro il profondo legame che da sempre unisce Mugnano alla bellezza dell’arte e alla ricchezza della fede popolare.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco dott. Alessandro Napolitano, del rettore del Santuario di Santa Filomena don Giuseppe Autorino e della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”, prof.ssa Luigia Conte.

Il seminario vedrà poi gli interventi di autorevoli relatori: Prof. Prisco De Vivo, Prof. Antonio Teodorico Avella, Prof. Giuseppe Tedeschi, Maestro Mario Casoria e Ing. Armando Flammia, con la moderazione affidata all’avv. Lucia Carullo.

Particolarmente significativa sarà anche l’esposizione delle opere realizzate dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”, testimonianza concreta del coinvolgimento delle nuove generazioni in un percorso educativo orientato alla conoscenza, alla creatività e alla valorizzazione delle radici culturali del territorio.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto realizzato secondo i criteri e le procedure per l’assegnazione di contributi liberali da parte della Banca d’Italia, confermando il valore istituzionale e culturale dell’evento.

“Mugnano custodisce un patrimonio straordinario di storia, arte e spiritualità – sottolinea il sindaco Alessandro Napolitano – ed eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per riscoprire e trasmettere alle nuove generazioni la ricchezza della nostra identità.”

Un appuntamento che si preannuncia come un momento di alto profilo culturale, capace di unire istituzioni, scuola, associazionismo e cittadinanza nel segno della bellezza e della memoria condivisa.

Mugnano del Cardinale si conferma così sempre più terra di arte, cultura e fede.