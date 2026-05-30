Quadrelle, emozioni e sorrisi per la recita di fine anno della scuola dell’infanzia: in scena “Felici di essere amici”

QUADRELLE –Un pomeriggio carico di emozioni, sorrisi e tenerezza ha accompagnato la recita di fine anno della Scuola dell’Infanzia di Quadrelle dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”, andata in scena ieri e intitolata “Felici di essere amici”.

Un appuntamento atteso da famiglie, docenti e piccoli alunni, che hanno regalato al pubblico uno spettacolo intenso e coinvolgente, fatto di canti, colori, entusiasmo e messaggi profondi legati al valore dell’amicizia, della condivisione e dello stare insieme.

I piccoli protagonisti, con spontaneità e dolcezza, hanno saputo emozionare i presenti attraverso esibizioni curate nei minimi dettagli, frutto dell’impegno delle insegnanti e del prezioso lavoro educativo svolto durante l’intero anno scolastico.

“Felici di essere amici” non è stato soltanto il titolo della recita, ma un vero messaggio di crescita, inclusione e collaborazione, valori fondamentali che la scuola dell’infanzia trasmette ogni giorno ai bambini.

Grande partecipazione da parte dei genitori, che hanno seguito con commozione ogni momento dello spettacolo, condividendo la gioia di vedere i propri figli protagonisti di un percorso fatto di apprendimento, socialità e crescita personale.

La recita di fine anno ha rappresentato così il coronamento di un importante cammino educativo e un’occasione speciale per celebrare il lavoro svolto da alunni e insegnanti, confermando ancora una volta il ruolo centrale della scuola nella formazione delle nuove generazioni.

Una giornata di festa che resterà nel cuore di tutti come un bellissimo momento di comunità, amicizia e speranza.