Neonata pronta per essere venduta a una famiglia: era nascosta in una busta della spesa, salvata dalla polizia

Un caso sconvolgente ha scosso Torino: una neonata è stata introdotta illegalmente in Italia dal Marocco, nascosta in una busta della spesa, con l’intento di essere venduta. La polizia di Torino ha salvato la piccola e arrestato una coppia di coniugi marocchini, insieme ad altri due connazionali coinvolti nell’operazione. Secondo le indagini, la madre biologica avrebbe ceduto la neonata a una donna, che l’ha trasportata in Italia in condizioni tali da mettere a rischio la sua vita.

La tratta di minori è una piaga che coinvolge centinaia di bambini e adolescenti, spesso reclutati nei paesi di origine e condotti in Italia per essere sfruttati in attività illegali. Questo episodio evidenzia la necessità di intensificare i controlli e le misure preventive per proteggere i minori da tali crimini.

Le autorità stanno approfondendo le indagini per smantellare eventuali reti criminali coinvolte nel traffico di minori e assicurare alla giustizia tutti i responsabili. La neonata è stata messa in sicurezza e affidata alle autorità competenti, che stanno provvedendo al suo benessere.