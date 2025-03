19 marzo: tutto ciò che devi sapere sullo sciopero

Domani 19 marzo, festa del Papà e San Giuseppe, sarà anche giornata di sciopero.

Ma quali mezzi sono coinvolti? Stiamo parlando del gruppo FS, Trenord, Trenitalia e Trenitalia Tper. Cancellazioni e variazioni ci saranno dalle 9.01 alle 16.59.

Il personale di Trenord ha previsto autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse:

Tra Stabio e Malpensa Aeroporto;

Tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto.

Sarà possibile chiedere rimborso a partire dalla dichiarazione dello sciopero fino all’ora di partenza prevista della tratta acquistata per i treni Intercity e Frecce, mentre per i treni Regionali la questione è diversa: si ha tempo fino alle ore 24.00 del giorno precedente allo sciopero.

Non vi è problema per chi è già in viaggio! I treni già partiti arriveranno a destinazione se entro un’ora dallo sciopero, altrimenti il mezzo si fermerà qualche stazione precedente.