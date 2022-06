NAPOLI. Alto impatto a Forcella, piazza Calenda, via dei Tribunali e piazza Garibaldi

Ieri i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria Mercato, personale della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio, dell’Unità Cinofila Antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato controlli nella zona di Forcella, a piazza Calenda, in via dei Tribunali ed in piazza Garibaldi.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 179 persone, di cui 79 con precedenti di polizia, controllato 112 veicoli di cui 17 sottoposti a sequestro e 2 a fermo amministrativo; sono state contestate 27 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata revisione periodica e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

Inoltre, in corso Umberto I una persona è stata denunciata poiché sorpresa alla guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio ed è stata altresì sanzionata poiché sprovvista di copertura assicurativa.

adsense – Responsive – Post Articolo