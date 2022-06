Presso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati:

8 pazienti, positivi al Covid:

⁃ 6 in Degenza ordinaria (Area Covid)

⁃ 2 in Sub Intensiva (Area Covid)

Si comunica che è deceduta una 85enne di Bagnoli Irpino, giunta al Pronto Soccorso del P.O. di Ariano Irpino.

