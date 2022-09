GROTTAMINARDA (AV). Gruppo di supporto all’amministrazione: designati due collaboratori.

A seguito dell’Avviso Pubblico e della conclusione dell’iter da parte della Commissione per valutare le manifestazioni d’interesse per far parte di un “Gruppo di Supporto” all’Amministrazione comunale, designati dal Sindaco, Marcantonio Spera, gli incarichi a due collaboratori: Rosalba Basile e Rocco Barrasso.

L’incarico si sostanzierà nello svolgimento di attività di collaborazione per l’Ente nelle seguenti materie e/o attività:

Per Rosalba Basile: Edilizia Residenziali Pubblica (ERP) – Rapporti con l’Agenzia Campana per l’Edilizia Popolare; Politiche per il lavoro; Politiche Sociali.

Per Rocco Barrasso: Studio e Progettazione per la fattibilità di Società in House.

Si tratta di incarichi a titolo gratuito che non prevedono in alcun modo l’inserimento di tali figure nell’organico dell’Ente, i cui obiettivi principali sono di supporto al Sindaco ed alla Giunta Comunale, mediante suggerimenti, proposte, pareri, predisposizione degli atti amministrativi richiesti in ordine alle materie sopra citate.

Il “Gruppo di Supporto” nasce infatti dall’esigenza di mettere in campo ulteriori forze che contribuiscano insieme agli organi istituzionali ad intercettare le “domande sociali” del territorio e ad elaborare le risposte da offrire.

Tutta la documentazione è scaricabile dal sito istituzionale alla voce “Amministrazione trasparente”.