Grave incidente sull’A16 a Tufino: due feriti gravi dopo uno scontro tra veicoli

Tufino, 3 aprile 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A16, in direzione Baiano, all’altezza di Tufino. L’impatto, avvenuto intorno alle 18:15, ha coinvolto due veicoli, tra cui una Fiat Panda che ha riportato i danni più significativi.

Secondo le prime informazioni, due persone a bordo della Panda sono rimaste gravemente ferite. Sul posto sono stati allertati i soccorritori del 118.

Le dinamiche dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Gli agenti della Polizia Stradale stanno effettuando i rilievi per chiarire le cause dell’incidente e gestire la viabilità nella zona, dove si registrano rallentamenti.

L’incidente ha creato disagi alla circolazione, con possibili code e traffico intenso nel tratto interessato. Gli automobilisti in transito sono invitati a prestare massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità.

Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulla viabilità dell’A16.