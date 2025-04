Coppa Italia, Empoli-Bologna: i toscani ospitano i rossoblu

La squadra di Italiano fa visita a quella di D’Aversa allo Stadio Castellani la sera di martedì 1 aprile, gara valida per l’andata della prima semifinale di Coppa Italia

È la semifinale fra le due sorprese, fra le due squadre che hanno superato avversari più forti di loro e sono arrivate dove non erano mai riuscite nella loro storia: Empoli e Bologna si affrontano dunque per l’andata della semifinale di Coppa Italia allo Stadio Carlo Castellani di Empoli la sera di martedì 1 aprile 2025 a partire dalle ore 21.00. Il ritorno sarà poi al Dall’Ara tra 3 settimane.

Per status e caratura dei giocatori, i rossoblu di Italiano sono chiaramente favoriti e sognano di regalare una finale incredibile ai propri tifosi; d’altra parte gli azzurri di D’Aversa hanno già superato tutte le aspettative, ma vogliono continuare a togliersi qualche altra bella soddisfazione.

Coppa Italia, Empoli-Bologna: come arrivano le due squadre

L’Empoli sta vivendo un momento molto complicato in campionato. Lo scorso sabato pomeriggio è arrivato un pareggio importante contro il Como, ma la squadra rimane al terzultimo posto in classifica. I toscani contano infatti appena 23 punti, in ritardo di 2 lunghezze rispetto al Lecce. Situazione molto diversa invece per quanto riguarda la Coppa Italia, dove l’Empoli ha eliminato ai calci di rigore prima la Fiorentina agli ottavi di finale al Franchi e poi addirittura la Juventus ai quarti all’Allianz Stadium.

Sta vivendo invece una stagione incredibile il Bologna, che rischia addirittura di fare meglio rispetto all’anno scorso con Thiago Motta. La formazione di Italiano ha infatti 56 punti e si trova al 4^ posto in classifica, a -2 dall’Atalanta terza e a +1 sulla Juventus quinta. L’obiettivo è tornare subito nelle coppe europee, magari di nuovo in Champions League. In Coppa Italia invece, i felsinei vengono dal successo esterno a Bergamo per 0-1 sull’Atalanta.

Coppa Italia, Empoli-Bologna: precedenti e statistiche

Empoli e Bologna si sono affrontate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 30 volte: 9 vittorie toscane, 13 pareggi e 8 successi emiliani. Considerando però solo le gare disputate al Castellani, il bilancio è meno equilibrato: 6 trionfi a 2 in favore dei padroni di casa, con 7 pareggi.

In campionato le due squadre si sono già affrontate in questa stagione: entrambe le gare sono terminate 1-1, sia l’andata al Dall’Ara nell’agosto del 2024 sia il ritorno ad Empoli nel gennaio del 2025. Considerando invece solo la Coppa Italia, l’unico precedente fra toscani e felsinei risale al primo turno del 2001: l’andata in settembre ad Empoli terminò addirittura 1-4, mentre invece il ritorno in ottobre a Bologna finì a sorpresa 1-3.