L’istituto comprensivo Giovanni XXIII, in collaborazione con i pressi di Baiano e di Sperone, ha organizzato la giornata di consapevolezza dell’autismo che ricorre ogni anno il 2 aprile. I bambini delle scuole elementari di Baiano si sono riuniti nella villa comunale dove hanno fatto un flash mob molto significativo. Poi l’evento si è spostato a Sperone dove le classi elementari hanno ballato per dire la loro consapevolezza dell’autismo. Ecco in allegato il video