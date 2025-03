Alta Irpinia: raffiche di perquisizioni a Lioni, Villamaina, Gesualdo e Paternopoli. I Carabinieri, con l’ausilio delle unità cinofile, trovano armi e munizioni

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, all’alba di oggi, hanno eseguito diverse perquisizioni locali e personali finalizzate alla ricerca di armi e droga. L’attività, svolta nell’ambito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, ha avuto luogo nei comuni di Lioni, Villamaina, Gesualdo e Paternopoli con l’impiego di una cinquantina di Carabinieri, anche delle Compagnie di Montella e Mirabella, e di quattro unità, con relativi conduttori, del Nucleo Cinofili di Sarno.

Le perquisizioni che hanno consentito di rinvenire e sequestrare circa 120 munizioni di vario calibro e alcune armi e parti di armi ha portato al deferimento complessivamente di 3 persone.

Un 20enne di Lioni è stato deferito infatti all’A.G. per “detenzione illegale di armi e munizioni” poiché trovato in possesso di alcune munizioni cal.12 illegalmente detenute.

Un 33enne di Paternopoli è stato deferito all’A.G. per “detenzione illegale di armi e munizioni” poiché trovato in possesso di parti di una pistola e numerose munizioni di vario calibro.

Un 21enne di Gesualdo è stato deferito all’AG. per “detenzione illegale di armi e munizioni” e “ricettazione” poiché trovato in possesso di due fucili da caccia oggetto di furto, rispettivamente a Castelfranci e Caivano, alcune munizioni e un esiguo quantitativo di stupefacente per cui è stato anche oggetto di segnalazione alla Prefettura di Avellino.

Fondamentale, al fine dei rinvenimenti, è stato l’apporto fornito dal Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Sarno che ha coadiuvato le operazioni impiegando i cani Neo e Axel, addestrati per la ricerca di stupefacente, e Ave e Pilar per quella di armi.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellinorafforzano costantemente il controllo del territorio, confermando il loro impegno nel prevenire e contrastare ogni forma di criminalità e ribadendo la priorità assoluta dell’Arma: garantire la sicurezza dei cittadini.