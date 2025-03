NAPOLI. Controlli a piazza Garibaldi e Porta Nolana.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari a Porta Nolana e zone limitrofe.

In particolare, gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e San Giovanni, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, di personale della Polizia Metropolitana e Locale, dell’ASL NA1 e Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato controlli in piazza Mancini, Porta Nolana e zone limitrofe.

Nel corso dell’attività sono state identificate 164 persone, di cui 13 con precedenti di polizia e due persone denunciate, di cui una sanzionata amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale e l’altra sanzionata amministrativamente per contrabbando di tabacchi lavorati esteri , controllati 32 veicoli e contestate 4 violazioni del Codice della Strada.

Infine, gli operatori hanno controllato 9 esercizi commerciali, ai cui titolari sono state imposte 34 prescrizioni per violazioni di varia natura elevando 6 sanzioni amministrative per un totale complessivo di 11.000 euro nonché sono stati sequestrati 10 kg di prodotti alimentari privi di tracciabilità.

Napoli, 29 marzo 2025