AVELLA. Star Form, l’azienda dell’Ing. Sabatino D’Avanzo festeggia 25 anni di eccellenza nella Formazione Professionale e nei Servizi alle Imprese

Nel cuore del sud-ovest della Basilicata, precisamente a Lauria, un’azienda ha saputo distinguersi per impegno, professionalità e innovazione nel campo della formazione Po professionale e dei servizi alle imprese. Star Form, questo il suo nome, che rievoca la nascita delle stelle (Stars Formation), celebra quest’anno, un traguardo significativo: 25 anni di attività. Un quarto di secolo dedicato alla crescita delle competenze, alla sicurezza sul lavoro e alla formazione specialistica in diversi ambiti, diventando un punto di riferimento per il territorio e non solo.

Una storia di passione e dedizione – Fondata nel 2000, Star Form nasce con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, offrendo servizi di alta qualità nel campo della formazione professionale e del job placement. Con sede a Lauria, l’azienda ha saputo espandere la sua influenza in tutta la Basilicata e oltre, diventando un partner affidabile per aziende, enti pubblici e privati, e giovani in cerca di opportunità. Il percorso di Star Form è stato caratterizzato da una costante attenzione alle esigenze del territorio, con un focus particolare sulla sicurezza sul lavoro, settore in cui l’azienda ha sviluppato competenze all’avanguardia. Grazie a un team di professionisti qualificati e a una visione lungimirante, Star Form ha contribuito alla formazione di migliaia di persone, aiutandole a inserirsi nel mondo del lavoro con competenze specifiche e richieste dal mercato.

I pilastri del successo: formazione, sicurezza e innovazione – Uno dei punti di forza di Star Form è stato senza dubbio la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato, anticipando le tendenze e offrendo corsi di formazione sempre al passo con i tempi. L’azienda ha investito in tecnologie innovative e metodologie didattiche avanzate, soprattutto nel settore del wellness, garantendo ai suoi studenti un’esperienza formativa di altissimo livello. La sicurezza sul lavoro è un altro ambito in cui Star Form ha fatto la differenza. Con corsi specifici e consulenze mirate, l’azienda ha contribuito a diffondere una cultura della prevenzione e della sicurezza. Infine, l’impiantistica elettrica, la domotica e le energie rinnovabili rappresentano un settore di forte sviluppo per Star Form. Grazie a partnership con aziende leader e a un costante aggiornamento delle competenze, l’azienda ha formato tecnici specializzati, capaci di rispondere alle sfide di un mercato sempre più tecnologico e complesso e partecipato alla realizzazione di impianti FV di piccola, media e grande potenza.

Un impegno costante per il territorio – Star Form non è solo un'azienda, ma un vero e proprio piccolo, efficace ed efficiente motore di sviluppo per il territorio. Attraverso progetti di formazione e inserimento lavorativo concreti, l'azienda ha contribuito a ridurre il fenomeno della disoccupazione giovanile, offrendo opportunità concrete a chi desiderava costruirsi un futuro nella propria terra. Inoltre, Star Form ha sempre dimostrato una forte sensibilità verso le tematiche sociali e ambientali, promuovendo iniziative a favore della sostenibilità e dell'inclusione. Collaborazioni con scuole, enti locali e associazioni del territorio hanno permesso di creare una rete virtuosa, capace di generare valore per l'intera comunità.

Le parole dei fondatori – “Siamo orgogliosi di celebrare questo importante traguardo”, dichiarano i fondatori di Star Form, l’ing. Sabatino D’Avanzo e Mariagrazia Ranieri. “25 anni fa abbiamo iniziato con l’obiettivo di fare la differenza nel campo della formazione e dei servizi alle imprese. Oggi, guardando indietro, possiamo dire di aver raggiunto e superato molte delle nostre aspettative. Questo è stato possibile grazie al lavoro di un team straordinario, alla fiducia dei nostri clienti e al supporto del territorio. Il nostro impegno non si ferma qui: continueremo a innovare e a crescere, per essere sempre al servizio delle persone e delle aziende”.

Guardando al futuro, Star Form non intende fermarsi. L’azienda ha già in cantiere nuovi progetti e iniziative, con l’obiettivo di ampliare la propria offerta formativa e di consolidare la propria posizione come leader nel settore. Tra le priorità, c’è l’ulteriore sviluppo di corsi in ambito digitale e tecnologico, settori in rapida crescita e sempre più strategici per il mondo del lavoro. Inoltre, Star Form punta a rafforzare la propria presenza a livello nazionale e internazionale, esportando il modello di successo che ha caratterizzato questi primi 25 anni di attività. Collaborazioni con aziende e istituzioni di altri Paesi sono già in fase di studio, con l’obiettivo di creare nuove opportunità per i giovani e le imprese del territorio.

25 anni di Star Form rappresentano non solo una storia di successo imprenditoriale, ma anche un esempio di come passione, competenza e impegno possano generare valore per un intero ambito territoriale. In un’epoca di grandi cambiamenti, l’azienda ha saputo mantenere saldi i propri valori, continuando a investire nelle persone e nel futuro. Con lo sguardo rivolto al domani, Star Form è pronta a scrivere nuove pagine della sua storia, continuando a essere un punto di riferimento per la formazione e i servizi alle imprese.

Auguri, Star Form, e buon lavoro per i prossimi 25 anni!