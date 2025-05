Aggressione di un cane: mamma salva la figlia di due anni

Via Pietro Blaserna, domenica 4 maggio 2025, ore 16:55, siamo a Roma dove si sono vissuti attimi di terrore in pieno pomeriggio quando un cane meticcio di grossa taglia, incrocio tra pitbull e bull terrier, è sfuggito al controllo della proprietaria e si è scagliato contro una bambina di due anni che passeggiava lungo il marciapiede accanto alla madre.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, il cane, probabilmente non tenuto al guinzaglio o con un guinzaglio non idoneo, ha colto di sorpresa madre e figlia, azzannando la piccola ripetutamente alla schiena. Solo la prontezza della donna, che ha stretto la bimba a sé nel momento in cui ha visto l’animale saltarle addosso, ha evitato che la piccola riportasse ferite alla gola o al volto.

Le urla strazianti della madre hanno subito richiamato l’attenzione dei passanti, molti dei quali si sono precipitati in soccorso. In pochi minuti sono arrivati sul posto i Carabinieri della stazione di Porta Portese e un’ambulanza del 118. La famiglia della bimba, originaria del Bangladesh, era sotto choc.

La bambina è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù: i medici hanno riscontrato ferite lacero‑contuse alla schiena, ma hanno escluso danni a organi vitali o fratture. Le sue condizioni, seppur serie nel primo momento, non destano preoccupazione ed è già stata disposta la prognosi di pochi giorni.

Sulla vicenda indagano ora i Carabinieri, che stanno verificando se il cane fosse tenuto al guinzaglio e rispettasse le norme comunali sulla custodia degli animali potenzialmente pericolosi. La proprietaria rischia sanzioni amministrative per omessa custodia e, in caso di ulteriori accertamenti, anche denunce per lesioni personali colpose.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei cani di grossa taglia in contesti urbani: molti residenti del quartiere Marconi hanno chiesto controlli più stringenti e l’obbligo di museruola in aree pubbliche. Le autorità hanno annunciato un aumento dei controlli veterinari e interventi di sensibilizzazione rivolti ai proprietari di animali.