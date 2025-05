Avella. Successo per la presentazione di “A te vicino così dolce” di Serena Bortone. VIDEO

Si è tenuto oggi pomeriggio, domenica 4 maggio, un affollato incontro culturale presso il Convivium Garden di Avella (via Anfiteatro 10), organizzato da Mondadori Nola in collaborazione con Convivium Garden, Meridies, ScenArt e CIF Cimitile. Alle ore 18.30 la giornalista e conduttrice televisiva Serena Bortone ha presentato il suo ultimo libro, A te vicino così dolce (Rizzoli), raccontando con delicatezza e passione i temi dell’amore e dell’amicizia di una generazione in cui il desiderio di legami autentici convive col ritmo frenetico della vita contemporanea.

Dopo il benvenuto alla platea dato da Autilia Napolitano, direttore di Mondadori Nola, e i saluti istituzionali di Donatella Provvisiero per il Centro Italiano Femminile di Cimitile e di Antonietta Scafuro, presidente di Fidapa Nola, Serena Bortone si è soffermata sui punti chiave del suo racconto: dall’infanzia ai sogni adulti, dalla vulnerabilità dei sentimenti alla forza che nasce dall’unione tra le persone.

Il dialogo, vivace e coinvolgente, ha spaziato tra estratti del libro e aneddoti personali dell’autrice, che ha condiviso con il pubblico il percorso di scrittura e le riflessioni nate dalla lettura dei tanti messaggi di chi si è rispecchiato nelle sue pagine.

Al termine dell’incontro, la sessione di dediche ha visto molte copie volare via dallo stand Mondadori; non sono mancati i selfie con l’autrice.

Già annunciata la prossima tappa del tour di “A te vicino così dolce”: il 10 maggio Serena Bortone sarà ospite di un altro appuntamento letterario a Napoli. Un’occasione imperdibile per chi desidera lasciarsi accarezzare dalle parole e ritrovare – in un abbraccio di carta – la dolcezza dei rapporti più veri.