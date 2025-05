Basket, Napoli scrive la storia: vittoria da squadra vera, la salvezza è conquistata.(Foto)

Missione compiuta. Il Napoli Basket continuerà a giocare nella massima serie del basket italiano anche nella prossima stagione, la quinta consecutiva, grazie alla vittoria decisiva conquistata in trasferta contro Tortona. Il punteggio finale, 82-89, fotografa una sfida combattuta e intensa, portata a casa con coraggio, lucidità e spirito di squadra.

È stata una stagione difficile, segnata da ostacoli, cadute e momenti complicati. Ma gli azzurri, guidati dalla mano esperta di coach Giorgio Valli, non hanno mai smesso di crederci. Alla vigilia di un’ultima giornata decisiva, Napoli ha saputo rispondere sul campo con una prova di grande maturità, mettendo in mostra tutto il carattere costruito durante i mesi più duri.

Contro Tortona si è vista una squadra vera: intensa in difesa, precisa in attacco, coesa nei momenti chiave. Gli azzurri hanno comandato per larghi tratti l’incontro, toccando anche il +20 e resistendo al tentativo di rimonta dei padroni di casa nell’ultimo quarto. Fondamentale il contributo di Green (22 punti) e Pangos (18), ben supportati da Pullen (12), Totè ed Egbunu (11 a testa).

A rendere ancora più dolce il successo è il fatto che la salvezza sia arrivata senza dover dipendere dai risultati degli altri campi. A retrocedere in Serie A2 sono infatti Scafati e Pistoia, quest’ultima sconfitta nello scontro diretto con Cremona.

A fine partita esplodono la gioia e l’emozione nel gruppo azzurro. Il presidente Federico Grassi, visibilmente commosso, ha condiviso il momento con squadra e staff. Il capitano Giovanni De Nicolao, ai microfoni di Dazn, ha voluto dedicare la salvezza proprio al presidente:

“È una vittoria che abbiamo voluto fortemente. La dedichiamo con il cuore a Federico Grassi, che non ci ha mai lasciati soli, nemmeno nei momenti peggiori.”

Coach Valli, emozionato e grato, ha dichiarato:

“Era la partita della vita e l’abbiamo affrontata come tale. Ringrazio la società, lo staff, i tifosi: credo di aver fatto un piccolo regalo a una città che ci ha dato tanto.”

Ora lo sguardo si sposta al futuro, con le trattative societarie in corso con l’imprenditore italo-americano Matt Rizzetta e lo sviluppo del progetto per il nuovo palazzetto. Le prossime settimane saranno decisive per pianificare il futuro del club partenopeo.

Ma intanto c’è spazio per festeggiare una salvezza che vale come un trofeo.

Napoli Basket resta in Serie A. E lo fa con merito. Fino all’ultima sirena.