Accoltella l’ex compagna e tenta il suicidio: arrestato 33enne

È accaduto ieri sera a Castel Volturno, nel Casertano. Un 33enne della provincia di Napoli è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato femminicidio ai danni della sua ex compagna, una giovane di 24 anni, che non è in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe colpito la donna con un coltello da cucina al termine di una lite, scaturita dal fatto che non accettava la fine della relazione. La 24enne è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al Pineta Grande Hospital, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi ma stabili.

Dopo l’aggressione, il 33enne si è autoinflitto una coltellata allo sterno, probabilmente nel tentativo di togliersi la vita. Medicato dai sanitari, è stato successivamente condotto al commissariato di Castel Volturno, dove è stato arrestato e poi trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

L’intervento della Polizia è scattato in zona Ischitella, in seguito alla richiesta di un’ambulanza. Gli agenti hanno trovato la giovane gravemente ferita nei pressi di un’auto ferma sul ciglio della strada. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Caserta e dal Commissariato di Castel Volturno, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti.

La Polizia di Stato ricorda inoltre l’impegno costante nella campagna nazionale “…Questo non è amore”, volta alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. In particolare, la provincia di Caserta registra uno dei più bassi tassi di recidiva a livello nazionale grazie all’utilizzo della misura dell’ammonimento del Questore, secondo i dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.