Tufino corre con il cuore: domenica 15 febbraio torna la Stratufinese

Tufino si prepara ad accogliere la II edizione della Stratufinese, in programma Domenica 15 febbraio, un appuntamento che si annuncia imperdibile per gli appassionati di corsa e per tutta la comunità. Inserita nel calendario ufficiale FIDAL, la manifestazione rappresenta un’importante vetrina sportiva per il territorio e conferma la crescita di un evento che, già alla sua seconda edizione, punta a consolidarsi nel panorama podistico regionale. La gara e’ organizzata dal Gruppo Sportivo Santa Croce in piena sinergia con l’Amministrazione Comunale, che hanno lavorato con impegno per offrire un’organizzazione curata e un percorso capace di valorizzare le bellezze locali. Gli atleti si cimenteranno infatti in un tracciato suggestivo che attraversa le frazioni di Risigliano e Vignola, regalando scorci naturalistici e richiami alla storia e all’identità del territorio. Quest’anno la Stratufinese avrà anche un significato simbolico speciale: correndosi a ridosso della festa di San Valentino, l’evento sarà dedicato al tema dell’amore, inteso come passione per lo sport, legame con la propria terra e spirito di condivisione. Non a caso, la manifestazione è presentata come “La corsa di San Valentino – Bene facere et laetari”, un invito a fare del bene e a gioire insieme. La partenza è fissata per le ore 8:30 da Piazza Gragnano, nel cuore di Tufino. Sono attesi circa 1000 partecipanti, pronti a vivere una mattinata all’insegna dello sport, della socialità e delle emozioni. La Stratufinese si conferma così non solo una competizione agonistica, ma una vera e propria festa dello sport.

 