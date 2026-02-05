A Napoli “Animali da Palco”: sabato 7 febbraio la Zoomusicologia del Rock con Michelangelo Iossa per il Festival degli Animali in Giallo

NAPOLI – Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 20.00, il Complesso della Basilica di Santa Maria Maggiore in Pietrasanta aprirà le sue porte ad “ANIMALI DA PALCO: la Zoomusicologia del Rock”.

Protagonista della serata sarà il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, che condurrà il pubblico in un’esplorazione affascinante della storia della musica attraverso il filtro del regno animale.

Dai leggendari Crickets di Buddy Holly ai Beatles, passando per gli Eagles e gli Animals, il racconto di Iossa traccerà una linea evolutiva che parte dal 1951 per arrivare ai giorni nostri. Perché il rock ha scelto così spesso gli animali come totem? Dai Pantera ai Whitesnake, fino ai voli dei Black Crowes e dei Delta Cats, l’incontro svelerà aneddoti, simbologie e curiosità legate a band che hanno trasformato il nome di una specie in un marchio di fabbrica globale.

L’appuntamento si inserisce nel programma del “Festival degli Animali in Giallo” e coniuga la solennità di uno dei complessi monumentali più antichi di Napoli con l’energia rivoluzionaria della musica rock. Un’occasione imperdibile per gli appassionati e per i curiosi di scoprire come il “bestiario” musicale abbia influenzato la nostra cultura.

ANIMALI DA PALCO: la Zoomusicologia del Rock

Complesso della Pietrasanta, Napoli

Sabato 7 febbraio 2026, ore 20.00

Info e prenotazioni = [email protected]