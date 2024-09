Tre ori e due argenti: la Campania dei vini premiata da MUNDUS VINI con cinque medaglie per VILLA MATILDE AVALLONEVilla Matilde Avallone – l’azienda vitivinicola campana che sorge all’ombra del vulcano spento di Roccamonfina – è stata premiata con altri cinque prestigiosi premi internazionali. La maison si è aggiudicata ben tre ori e due argenti per altrettanti vini, ormai conosciuti su scala internazionale, dal gusto e dal profumo inconfondibile. Settembre porta, infatti, con sé i premi MUNDUS VINI, i cui sigilli sono tra i più ambiti e prestigiosi a livello internazionale. Il Grand International Wine Award MUNDUS VINI è, da 20 anni, uno dei concorsi enologici più importanti e riconosciuti a livello mondiale e offre alle eccellenze vitivinicole un palcoscenico internazionale. La 34esima edizione del concorso enologico MUNDUS VINI ha coinvolto esperti provenienti da ben 40 Paesi con il compito di degustare i vini in modo indipendente. Villa Matilde Avallone ha ricevuto tre MUNDUS VINI Medaglie Gold e due MUNDUS VINI Medaglie Silver per cinque dei suoi vini: Montelapio 2023 Fiano di Avellino D.O.C.G. (ORO), Daltavilla 2023 Greco di Tufo D.O.C.G. (ORO), Roccaleoni 2021 Aglianico Campania I.G.P. (ORO), Falerno del Massico Rosso D.O.P. 2020 (ARGENTO) e Falerno del Massico Bianco D.O.P. 2023 (ARGENTO). Mundus Vini 2024, i WineHunter Award 2024, la Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2025 di DoctorWine, la Guida ViniBuoni d’Italia 2025 del Touring Club Italiano, il concorso enologico “Rosa Rosati Rosè”, i Volcanic Wine Awards e le classifiche di Italy’s Finest Wines sono solo alcuni dei premi ricevuti in questi ultimi mesi da Villa Matilde Avallone, i cui vini sono scelti anche dalle star del cinema e della tv Ed Westwick e Amy Jackson per il loro recente matrimonio, tutto italiano!

